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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يتصفح ”الخليج 365” فى الحلقة 16 من "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بإطلاق نار على "ياسين" خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج، أصيب فيه الأول بطلق نارى ونجاة الثانية، ولم يتبين من الأحداث من كان يقصد مطلق النيران، ياسين أم دنيا؟
وخلال التحقيقات حول الحادث يرفض "ياسين" خالد النبوى الاعتراف على "سليم" محمود حميدة بأنه يسعى لقتله وسط اندهاش "دنيا" التى تطالبه بالاعتراف عليه.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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