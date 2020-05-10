شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يتصفح ”الخليج 365” فى الحلقة 16 من "لما كنا صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" تصفح النجم ‏محمود حميدة، الذى يجسد دور "سليم" ضمن الأحداث، موقع الخليج 365 ‏وتحديدا قسم الحوادث، ليقرأ خبر إطلاق النار على "ياسين الجمال" والذى ‏يجسده النجم خالد النبوى، ليعطى للمشهد مصداقية وكأن الحادثة وقعت فى ‏الحقيقة.‏

وبدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بإطلاق نار على "ياسين" خالد النبوى ‏و"دنيا" ريهام حجاج، أصيب فيه الأول بطلق نارى ونجاة الثانية، ولم يتبين ‏من الأحداث من كان يقصد مطلق النيران، ياسين أم دنيا؟

وخلال التحقيقات حول الحادث يرفض "ياسين" خالد النبوى الاعتراف على ‏‏"سليم" محمود حميدة بأنه يسعى لقتله وسط اندهاش "دنيا" التى تطالبه ‏بالاعتراف عليه.‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة ‏الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود ‏حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود ‏حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، ‏وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎

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