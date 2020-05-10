‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 16.. إصابة خالد النبوى بطلق نارى ونجاة ريهام ‏حجاج

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ينقل "ياسين" خالد النبوى إلى المستشفى وترافقه "دنيا" ريهام حجاج التى لم تفارقه إلا بوصول طليقته "منة فضالى"، ويتبين أن الإصابة طفيفة مجرد جرح سطجى يخرج على إثره ياسين فى اليوم التالى من الحادث.
وخلال التحقيقات حول الحادث يرفض "ياسين" خالد النبوى الاعتراف على "سليم" محمود حميدة بأنه يسعى لقتله وسط اندهاش "دنيا" التى تطالبه بالاعتراف عليه.
ينجح "سليم" محمود حميدة فى تهريب "صافى" بمساعدة محاميه "رؤوف" أشرف زكى، وذلك بعد معرفة "ياسين" خالد النبوى، محل سكنها واستجوابها حول علاقتها بسليم.
يتابع محمود حميدة خبر إطلاق النار على "ياسين" خالد النبوى على صفحات موقع ”الخليج 365”، فيرسل له بوكيه ورد على عنوان بيته وعليه رسالة: "ألف سلامة يا سيادة المقدم وحضرة الأفوكاتو حاليا"، وبمجرد أن قرأ "ياسين" تلك الكلمات يسرع خارجا من بيته تحاول أن تمنعه أمه لكنه يصر، لكن لم تتضح وجهته لتنتهى الحلقة بخروجه من المنزل.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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