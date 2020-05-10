شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 16.. إصابة خالد النبوى بطلق نارى ونجاة ريهام ‏حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بإطلاق نار على "ياسين" خالد النبوى ‏و"دنيا" ريهام حجاج، أصيب فيه الأول بطلق نارى ونجاة الثانية، ولم يتبين ‏من الأحداث من كان يقصد مطلق النيران، ياسين أم دنيا؟

ينقل "ياسين" خالد النبوى إلى المستشفى وترافقه "دنيا" ريهام حجاج التى لم ‏تفارقه إلا بوصول طليقته "منة فضالى"، ويتبين أن الإصابة طفيفة مجرد ‏جرح سطجى يخرج على إثره ياسين فى اليوم التالى من الحادث.

وخلال التحقيقات حول الحادث يرفض "ياسين" خالد النبوى الاعتراف على ‏‏"سليم" محمود حميدة بأنه يسعى لقتله وسط اندهاش "دنيا" التى تطالبه ‏بالاعتراف عليه.‏

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ينجح "سليم" محمود حميدة فى تهريب "صافى" بمساعدة محاميه "رؤوف" ‏أشرف زكى، وذلك بعد معرفة "ياسين" خالد النبوى، محل سكنها واستجوابها ‏حول علاقتها بسليم.‏

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يتابع محمود حميدة خبر إطلاق النار على "ياسين" خالد النبوى على ‏صفحات موقع ”الخليج 365”، فيرسل له بوكيه ورد على عنوان بيته وعليه ‏رسالة: "ألف سلامة يا سيادة المقدم وحضرة الأفوكاتو حاليا"، وبمجرد أن قرأ ‏‏"ياسين" تلك الكلمات يسرع خارجا من بيته تحاول أن تمنعه أمه لكنه يصر، ‏لكن لم تتضح وجهته لتنتهى الحلقة بخروجه من المنزل.

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة ‏الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود ‏حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود ‏حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، ‏وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎