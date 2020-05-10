شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن ليتل ريتشارد بعد وفاته.. والده باع الويسكى وترك الإدمان بسبب أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المغنى ليتل ريتشارد بعد مسيرة حافلة مع الغناء حقق بها جماهيرية عريضة في عالم أغاني الروك تحديداً، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرة طويلة، وذلك عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما أكد ابنه داني بينيمان في تصريحات لمجلة "رولينج ستون"، وذلك خلال تقرير مطول نشرته المجلة التي لم تكشف سبب وفاة ليتل ريتشارد، وما أن تم الإعلان عن وفاة ليتل ريتشارد حتى نعاه الكثير من محبيه عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، وفى التقرير التالى نعرض عدة معلومات عن النجم الشهير الذى توفى منذ ساعات ونعته ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية.



ليتل

1- ليتل ريتشارد ينتمى لأسرة كبيرة تضم 12 طفلا كان أحدهم، وأكد أنه بدأ فى الغناء لرغبته في التميز عن أشقائه.

2- ولد ريتشارد في جورجيا، في 5 ديسمبر من عام 1932. ونشأ داخل هذه الولاية التي تقع جنوب الولايات المتحدة، واستوعب إيقاعات الترانيم وتأثيرات نيو أورليانز، ثم قام بمزجها بنغمات البيانو.



ليتل ريتشارد

3- تطرق لبداياته خلال أحد حواراته وقال إنه ولد في منطقة فقيرة، حيث كان والده يبيع الويسكي، بطريقة غير شرعية.

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4- غادر منزل والده في سن المراهقة بعد خلافات مع أبيه الذي لم يدعم موسيقاه في البداية.

5- من أشهر أغانيه "جود جولي مس مولي"، حيث صنفت على رأس قائمة أكثر الأغاني رواجا في بريطانيا في عام 1958.



ليتل 2

6- "توتي فروتي" أغنية أخرى سجلت مبيعات قياسية تجاوزت أكثر من مليون أسطوانة و"لونغ تول سالي" التي سجلها لاحقا فريق "البيتلز".

7- اشتهر بلوك مميز عبر ملابسه اللامعة، الذى اعتاد على الظهور بها وأحدثت ثورة في عالم الموضة وتحديداً في خمسينيات القرن الماضي الذي شهد أكبر نجاحاته، كما اشتهر بتعاطي المخدرات والخمر، ولكن وفاة أحد أشقائه بسبب تناول الكوكايين قادته للعودة للتدين والتراجع عن الإدمان.