في الحلقة 16 من فالنتينو.. زواج عادل إمام من داليا البحيري

تبدأ أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" بظهور حمدي الميرغني إبن شقيقة عادل إمام (فالنتينو) أثناء شراء فيلا ويسجلها باسم خاله (فالنتينو).
وتستكمل الحلقة مشاهدها بزواج (فالنتينو) من داليا البحيري (نور عبد المجيد)، وظهرت في المشهد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، ويرتدي (فالنتينو) بدلة الزفاف، ويشهد على الزواج صديقه مقدم البرامج سمير صبري، وإبن اخته حمدي الميرغني، وقضيا أسبوعينعسل لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.
وتشهد الحلقة إقناع (فالنتينو) لزوجته دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) بأنه سيسافر لمدة أسبوعين للتعاقد مع رجل أعمال خليجي سيشاركه فى تطوير المدارس الحكومية، وقام حمدي المرغني بتقليد صوت رجل خليجي اثناء حديثه مع (عفاف) عبر الهاتف لتقتنع بماقاله زوجها لها.
يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، زلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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