ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ قبل أيام زواجها من الممثل المصري ​أحمد العوضي​ بعد الإعلان عن قصة الحب التي جمعتهما قبل فترة، ولكن من مصدر مقرب لعوضي علمنا بأن الزواج تم بالفعل قبل عام وبالتحديد في احتفالية عيد ميلاد ياسمين العام قبل الماضي والتي نشرت صور لها وهى مع العوضي وأثارت الجدل وقتها.

وقد قررا الثنائي تأجيل الإعلان لحين الإنتهاء من عرض الأعمال المشاركين بها، ولحين التمهيد للأمر خاصة وأن ياسمين تعيش مع ابناءها من طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل أخفت ياسمين عبد العزيز زواجها من أحمد العوضي منذ عام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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