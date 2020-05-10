وفاة رائد موسيقى “الروك أند رول” الأميركي ليتل ريتشارد عن عمر الـ87 عاماً

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ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها “توتي فروتي” و”لونغ تال سالي”.

وساهم مع أغنيته “توتي فروتي” التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة. فقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى “آر أن بي” في خمسينات القرن الماضي، الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو “الروك أند رول”، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

لكن خلافا لهذين الفنانين غير الاستفزازيين نسبيا، ساهم ريتشارد في إعطاء “الروك أند رول” طابعا فضائحياً مع قمصانه الغريبة غير الشائعة حينها لدى الرجال وتصفيفة شعره العالية وشاربه الرفيع.