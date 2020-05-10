فيليب أسمر مخرج 2020 لـ نادين نجيم ينشر فيديو صادم من المسلسل

نشر المخرج اللبناني فيليب أسمر عبر حسابه على "انستقرام" فيديو يظهر حدوث حريق يوم أمس في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة بيروت خلال تصوير احدى مشاهد مسلسل 2020 الذي تمّ ارجاء عرضه لما بعد شهر رمضان الحالي.

ويبدو أن المشهد هو لحرق خيمة تمرّ باحدى مجريات الأحداث الخاصة بالعمل، اذ، تمت عملية الاحراق تحت اشراف تقنيين ومختصين في هذا المجال.

مسلسل "2020" هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد نجاحهما الكبير العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص"، والعمل من إنتاج "الصباح للإعلام"، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر الذي تولى أيضا إخراج مسلسل "خمسة ونص".

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وكانت نادين نشرت خلال بداية شهر رمضان صورة من المسلسل وهي ترتدي الحجاب، واكتفت بالتعليق عليها: "من كواليس 2020".

كما قام قصي بنشر فيديو له من كواليس المسلسل وأرفقه بتعليق "قريبا".

ولازال صناع العمل يتحفظون عن كشف قصة 2020، كونه من المرجح أن يتم عرضه في رمضان 2021 أو خلال موسم الشتاء.