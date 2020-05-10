شاهدوا أحدث ظهور لسمية الألفي في منزل أحمد الفيشاوي وزوجته

شاركت الفنانة هنادى مهنى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستقرام بمقطع مصور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "خيانة عهد" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا وغيرها الكثيرين من نجوم الدراما.



وظهرت هنادي في المقطع وهي تشتبك مازحة مع الفنانة حلا شيحة بعد حالة الهجوم التي شنت عليها بسبب الدور الذي تقدمه ضمن أحداث العمل، وخاصة بعد أن قامت بقتل الفنان خالد أنور نجل شقيقتها يسرا ضمن أحداث العمل.

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وعلقت هنادي علي المقطع وقالت "خلاص يا جماعة الحوار عندي سيبوهالى، خيانة عهد"، وتفاعل معها الكثيرين من متابعيها الذين رفضوا ما قامت به حلا داخل أحداث العمل خاصة بعد أن قامت بقتل نجل شقيقتها وإيقاعه في فخ الإدمان وغيرها من الأشياء الأخري التي كانت سببا في كره الكثيرين لها .



جدير بالذكر ان مسلسل خيانة عهد كان يحمل أسم دهب عيرة، ويقوم ببطولته يسرا وبيومي فؤاد وجومانا مراد وخالد انور وتيام مصطفي قمر وخالد سرحان وعبير صبري وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا للغاية خلال الأيام الماضية .