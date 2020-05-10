ماذا قالت هنادي مهنى عن أول مشهد رومانسي مع خطيبها أحمد خالد صالح؟

شاركت الفنانة الشابة هنادى مهنى جمهوره ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة من مسلسل الفتوه التي تشارك في بطولته مع خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وظهرت في الصور بشخصية شكر التي تقدمها ضمن أحداث العمل، ومعها الشيخ مبروك وهي الشخصية التي يجسدها أحمد خالد صالح، وكان هذا اول مشهد رومانسي يجمه هنادي بخطيبها أحمد خالد صالح. وعلقت هنادي علي الصورة وقالت "مبروك نطق أخيرا أول مشهد بيننا وأول مشهد صورته فى المسلسل كنت خايفه أوى لوكيشن جديد وشخصية جديدة". وأضافت " بس الحاجة الوحيدة اللى كانت مطمئنى وجود ممثل قوى و شاطر لدرجة انه يرفع مستوى أى حد بيمثل قدامه و يخوف فى نفس الوقت عشان شطارته ممكن تفضح عيوب الممثل اللى قدامه أوى لو المشاهد طالعة حلوة فده بسببه مش اكتر شكرا على وجودك والله مش تطبيل بس اى حد اشتغل معاه هيفهم". Advertisements ليرد عليها خطيبها أحمد خالد صالح قائلا"فخور بيكي اوي اوي اوي يا قمري الموهوبة والشغل حلو بيكي و ليكي بحبك". يشار إلي ان مسلسل الفتوة يشارك في بطولته ياسر جلال ومي عمر واحمد خليل ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني وعايدة رياض وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن .

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