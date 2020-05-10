أنجي علي: "طارق العريان بياخد رأيي في كل حاجة حتى في أصالة نفسها!"

حلت الإعلامية إنجي علي ضيفة علي برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه المخرج إيناس الدغيدي، والذي يذاع عبر قناة القاهرة والناس، وتحدثت إنجي علي عن علاقاتها بطليقها المخرج الكبير طارق العريان والذي يعتبر الرجل الأول في حياتها، وتفاصيل إنفصالهم وأرتباطه بالمطربة السورية أصاله.

وعلقت إنجي علي على التصريحات شيخ الحارة الخاصة بأن أصالة أعلنت في أحد البرامج إنها كانت تعجب بطارق العريان أثناء زواجها من أيمن الذهبي والد أبنتها شام، وقالت إنهما كان في رحلة لأسبانيا وكانت إنجي مع زوجها طارق العريان وأصالة مع زوجها أيمن الذهبي، وكانا يقوما بتصوير أغنية يامجنون" وكانت لا تعلم أي شئ عما تردد تماما قائلة " كنت زي الأطرش في الزفه"، وكان كل ما يهمها هو زوجها فقط ليس أكثر .

أنجي العلي

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وأضافت إنجي ان طارق العريان مخرجا شهيرا وناجحا وله الكثير من الأعمال المميزة وكان أول رجل في حياتها وأشتركا سويا في عد أعمال تلفزيونية.

وكشفت إنجي أن علاقاتها بطارق العريان أستمرت كأصدقاء بعد أنفصالهما وأن طارق قبل أن يتزوج من أصالة أستشار إنجي علي، وكنا دائما ما نستشير بعض في عدد من الأمور لاننا أصدقاء .