اتهامات لياسمين عبد العزيز بتقليد ريهام حجاج

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية حملة علي الفنانة ياسمين عبد العزيز واتهموها بإنها تقلد الفنانة ريهام حجاج، وذلك في أحد المشاهد التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في أحد مشاهد مسلسلها الجديد ونحب تاني ليه.

حيث ظهرت ياسمين عبد العزيز علي متن أحد اليخوت وتعلق لافته علي اليخت يحمل أسمها داخل أحداث العمل، وهو نفس الأمر الذي فعلته إحدي صديقات الفنانة ريهام حجاج خلال شهر يناير الماضي عندما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها أيضا علي متن أحد اليخوت أيضا ويوجد به لافته تحمل اسمها.

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ومن هنا ربط الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور ببعضها وأتهموا ياسمين عبدالعزيز بإنها تقلد الفنانة ريهام حجاج.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالزيز قد أعلنت زواجها من الفنان أحمد العوضي خلال الأيام الماضية وذلك بعد أن انتهت من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد ونحب تاني ليه الذي تقوم ببطولته بجانب شريف منير وكريم فهمي وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية.

فيما تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل لما كنا صغيرين والذي يقوم ببطولته محمود حميدة وخالد النبوي.