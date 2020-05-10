مصطفى قمر عن دور نجله في "خيانة عهد": "شخصية غير سوية"

أعلن الفنان الشباب تيام قمر نجل المطرب الكبير مصطفي قمر في تصريحات صحفية عن وجهة نظر والده في الدور الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل خيانة عهد الذي يشارك في بطولته خلال الموسم الرمضاني الجاري .

وقال تيام أن والده المطرب مصطفي قمر سعيد للغاية بالدور الذي قدمه تيام ضمن أحداث المسلسل، وكان اول المهنئين له علي النجاح الكبير الذي حققه العمل سواء في نسب المشاهده أو في التعليقات وردود الأفعال التي يراها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وكشف تيام عن أن والده هو من شجعه علي تجسيد هذه الشخصية ولجأ إليه في الكثير من الأمور التي تتعلق بالشخصية ولم يبخل علية بأي معلومه تفيده خلال تجسيدة الشخصية . واضاف تيام ان والده قال له ان شخصتيه في المسلسل غير سوية.

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يشار إلي أن مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم يسرا وبيومي فؤاد وسلوي عثمان وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري ووخالد انور وهنادي مهنى وجومانا مراد وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وقد حقق هذا العمل نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية وأشاد به كافة النقاد الفنين .