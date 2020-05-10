زوجة أندرتيكر تكشف سر مخاوفها الشديدة خلال تواجده في السعودية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت ميشيل ماكول زوجة أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر عن صمتها وكشفت عن المخاوف الشديدة التي انتابتها بعد مشاركة زوجها في مباراة ضد المصارع غولدبرغ، والتي أقيمت في السعودية بشهر يونيو/ حزيران 2019، ضمن مهرجان "سوبر شوداون".

وقالت ماكول، وهي نجمة مصارعة سابقة، إنها شعرت بالقلق والخوف على صحة زوجها مارك كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" (الحانوتي)، أثناء المباراة التي كانت تتابعها عبر شاشة التلفزيون من الولايات المتحدة ولم تتمكن من حضورها.

وأضافت لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "لقد كان الأمر مخيفا جدا بالنسبة لي، ولكوني أعمل في هذه المهنة، فقد راسلت الطبيب عبر هاتفي خلال سير المباراة وسألته إن كان زوجي بخير وهو يتحمل كل تلك الضربات، لأن الأمر بدا سيئا، لأنك على بعد سنتيمرات من التسبب بدمار حقيقي لنفسك".

وأوضحت ميشيل ماكول: "لقد تحمّل زوجي العديد من المواقف خلال مسيرته المهنية ولكن بعد تلك المباراة أتذكر كلماته للمرة الأولى وهو يقول لي "ظهري وعنقي يؤلمانني"، خاصة وأنه اعتاد أن يقول لي بعد كل مباراة "إنني بخير حبيبتي".

وأكملت: "بعد سماع كلماته شعرت بالخوف لأنني لم أستطيع الشعور بمدى ألمه، خاصة وأنه سيقطع من بعد المباراة العديد من الساعات لكي يظهر في اليوم التالي بالولايات المتحدة في عرض آخر يستمر لمدة 4 أو 5 ساعات أمام الجمهور.

وجاءت تصريحات ميشيل ماكول قبل العرض الأول لوثائقي عن زوجها، الأحد 10 مايو/ أيار، والذي سيذاع عبر شبكة "WWE" الخاصة.

Advertisements

وسوف يتم بث الوثائقي "Undertaker: The Last Ride" على مدى 5 أجزاء تتبعت مارك كالاواي خلال الثلاث سنوات الأخيرة لقطات حصرية لأسطورة المصارعة أندرتيكر وهو في أضعف حالاته،، وهو يكاد ينهار في البكاء في بعض الأحيان، وهو يكافح للحفاظ على جسده وعقله بعد تخطيه الـ50 عاما.

يذكر أن الأندرتيكر بدأ مسيرته للمصارعة في اتحاد USWA في عام 1984، وانضم بعد ذلك إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة WCW في عام 1989، وفي عام 1990 لم يجدد اتحاد بطولة العالم للمصارعة عقده مع الأندرتيكر.

وانضم المصارع في نوفمبر 1990 إلى اتحاد WWE) WWF حالياً)، وكان يعتبر سابقاً أحد أكبر مصارعي الاتحاد، وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لازال يعمل مع الاتحاد حتى يومنا هذا.

الأندرتيكر بطل العالم 7 مرات (حصل على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات) وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة USWA Texas Title وبطولة USWA Unified Heavyweight بطل رويال رامبل 2007 خسر مبارتين فقط برسلمينا برصيد (2-24) ويعتبر عند الكثير أفضل مصارع مر بتاريخ المصارعة الحرة بصفة عامة wwf,wwe وهو يعتبر من أشهر مصارعي العالم ويتصل اسم الأندرتيكر بعدة مباريات دموية مثل زنزانه الجحيم ومبارة النيران والتابوت ومباريات الدفن حيا. كما يلقب الآن بالظاهرة ويعتبر من أعظم المصارعين في تاريخ المصارعة وWWE على حد سواء.