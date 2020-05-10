شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد تريند على تويتر بعد ظهوره فى مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل النجم عمرو سعد تريند تويتر، عقب ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار"، حيث يذهب مع "المنسى" -يجسد شخصيته أمير كرارة- فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقي العلاج.

وبدأت أحداث الحلقة بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقيام "عشماوى" بأحد التفجيرات التى كان يخطط لها على مدار الحلقات الماضية، ولا زال "المنسى" ينتظر التكفيرى القناص "أبو صهيب"، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.