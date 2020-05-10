شكرا لقرائتكم خبر عن زى الأطرش فى الزفة.. قصة حب أصالة وطارق العريان فى ‏حضور إنجى على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كواليس كثيرة فى قصة طلاق المطربة السورية أصالة والمخرج ‏طارق العريان، بعد زواج استمر 12 عاما، وأثمر عن إنجاب التوأم ‏علي وآدم، وأعيدت القصة إلى الساحة من جديد، بعد استضافة ‏إنجى على – طليقة طارق العريان - فى برنامج "شيخ الحارة" ‏الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، حين واجهتها الدغيدى ‏بتصريح لأصالة بأنها وقعت فى حب العريان خلال زواجه من ‏إنجى.‏

‏"شيخ الحارة" وصف إنجى على بالمثل الشعبى "زى الأطرش فى ‏الزفة" فى إشارة إلى وقوع أصالة فى حب طارق العريان فى ‏حضورها خلال تواجدهم فى إسبانيا وتصوير كليب "يا مجنون" ، ‏وهو ما صرحت به أصالة مع نيشان فى برنامج "توأم روحى"، ولم ‏تنفه إنجى على.‏

وردت إنجى على ما أشيع حول رغبتها فى العودة إلى طارق ‏العريان من جديد بعد اننفصاله عن أصالة، وتواجدها معه فى دبى ‏خلال إحدى الفعاليات الفنية، وهو ما نفته إنجى مؤكدة أنها لم تكن ‏فى دبى من الأساس، ولا تفكر فى العودة للعريان مرة أخرى، بل ‏على العكس تتمنى عودته لأصالة لأن بينهما أولاد.

Advertisements

وكان "العريان" قد صرح، خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ‏ببرنامج "توأم روحي"، أنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها ‏‏"يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها ‏الأول‎.‎

لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بـ"العريان"، منذ المقابلة الأولى، ‏التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، ‏وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج ‏عقب طلاقها‎.‎