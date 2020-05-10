فن ومشاهير

زى الأطرش فى الزفة.. قصة حب أصالة وطارق العريان فى ‏حضور إنجى على

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زى الأطرش فى الزفة.. قصة حب أصالة وطارق العريان فى ‏حضور إنجى على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كواليس كثيرة فى قصة طلاق المطربة السورية أصالة والمخرج ‏طارق العريان، بعد زواج استمر 12 عاما، وأثمر عن إنجاب التوأم ‏علي وآدم، وأعيدت القصة إلى الساحة من جديد، بعد استضافة ‏إنجى على – طليقة طارق العريان -  فى برنامج "شيخ الحارة" ‏الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، حين واجهتها الدغيدى ‏بتصريح لأصالة بأنها وقعت فى حب العريان خلال زواجه من ‏إنجى.‏

 

 

‏"شيخ الحارة" وصف إنجى على بالمثل الشعبى "زى الأطرش فى ‏الزفة" فى إشارة إلى وقوع أصالة فى حب طارق العريان فى ‏حضورها خلال تواجدهم فى إسبانيا وتصوير كليب "يا مجنون" ، ‏وهو ما صرحت به أصالة مع نيشان فى برنامج "توأم روحى"، ولم ‏تنفه إنجى على.‏

 

وردت إنجى على ما أشيع حول رغبتها فى العودة إلى طارق ‏العريان من جديد بعد اننفصاله عن أصالة، وتواجدها معه فى دبى ‏خلال إحدى الفعاليات الفنية، وهو ما نفته إنجى مؤكدة أنها لم تكن ‏فى دبى من الأساس، ولا تفكر فى العودة للعريان مرة أخرى، بل ‏على العكس تتمنى عودته لأصالة لأن بينهما أولاد. 

 

Advertisements

وكان "العريان" قد صرح، خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ‏ببرنامج "توأم روحي"، أنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها ‏‏"يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها ‏الأول‎.‎

 

 

 

لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بـ"العريان"، منذ المقابلة الأولى، ‏التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، ‏وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج ‏عقب طلاقها‎.‎

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زى الأطرش فى الزفة.. قصة حب أصالة وطارق العريان فى ‏حضور إنجى على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا