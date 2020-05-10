شكرا لقرائتكم خبر عن زى الأطرش فى الزفة.. قصة حب أصالة وطارق العريان فى حضور إنجى على والان مع تفاصيل الخبر
"شيخ الحارة" وصف إنجى على بالمثل الشعبى "زى الأطرش فى الزفة" فى إشارة إلى وقوع أصالة فى حب طارق العريان فى حضورها خلال تواجدهم فى إسبانيا وتصوير كليب "يا مجنون" ، وهو ما صرحت به أصالة مع نيشان فى برنامج "توأم روحى"، ولم تنفه إنجى على.
وردت إنجى على ما أشيع حول رغبتها فى العودة إلى طارق العريان من جديد بعد اننفصاله عن أصالة، وتواجدها معه فى دبى خلال إحدى الفعاليات الفنية، وهو ما نفته إنجى مؤكدة أنها لم تكن فى دبى من الأساس، ولا تفكر فى العودة للعريان مرة أخرى، بل على العكس تتمنى عودته لأصالة لأن بينهما أولاد.
وكان "العريان" قد صرح، خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ببرنامج "توأم روحي"، أنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها "يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها الأول.
لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بـ"العريان"، منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.
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