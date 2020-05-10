شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 16.. كريم فهمى يكتشف زواج والده من سكرتيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على قناة CBC، وcbc دراما، اكتشاف كريم فهمى زواج والده من السكرتيرة الخاصة به، وذلك بعدما تلقى اتصالاً منها تخبره بإصابة والده بحالة إغماء وسقوطه أرضا، وعندما أفاق طلب منها أن تتصل به وتخبره ليأتى.

ويذهب كريم مهرولا لمنزل نهى السكرتيرة، ليجد والده على الأرض، فيسرع بحمله وإدخاله لغرفة النوم، ثم يتصل بالطبيب الخاص به، الذى يشخص حالته بعد الكشف عليه بهبوط حاد وطلب بعض التحاليل، ويبرر كريم للدكتور وجود والده فى بيت السكرتيرة أنهم كانوا فى اجتماع وبعد انتهائه قاموا بإيصال نهى السكرتيرة لمنزلها ولكن شعر والده بالتعب مما دفعهم للصعود للمنزل.

ويسأل كريم فهمى، نهى السكرتيرة عن سبب وجود والده فى بيتها ولكنها تأبى أن ترد، وتطلب منه أن يسأل والده، وهنا يعترف والده "محسن صبري" له بزواجه من نهى السكرتيرة منذ عام، وهو مدرك أن هذا الفعل خطأ ولكنه أكد له أن مشاعر الرجل تذهب لمن تشاء دون إدراكه، وهذا ماحدث مع نهى، فبغض النظر عن صحة أو خطأ القرار ولكنه فى النهاية قرار مريح بالنسبة له، وأكد له فى نهاية حديثه أن زواجه من نهى لم يغير شيء فى علاقته به أو بأمه "وفاء سالم".