شكرا لقرائتكم خبر عن ‏16 حلقة من "لما كنا صغيرين".. والجمهور يصفونه بالأفضل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏16 حلقة مضت من أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، ‏وما زال مشاهدو المسلسل يشيدون بأبطال العمل ويصفون المسلسل بالأفضل فى رمضان، كما أشادوا بأداء ‏ممثليه وإيقاع العمل المتوازن السلس وكادرات مخرجه محمد على‎.‎

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ووضع المؤلف أيمن سلامة جمهور مسلسل "لما كنا صغيرين" فى حيرة شديدة، فما زال لغز مقتل "نهى" ‏نسرين أمين محيرا، ومع كل حلقة من حلقات المسلسل تدخل شخصية جديدة فى دائرة الشك، ليصبح ‏الجميع محل شك دون استثناء على اختلاف دوافع كل منهم، إلى أن تتكشف أسرار الجريمة مع الحلقة ‏الأخيرة.‏

وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" محمود حميدة الذى يتاجر فى المخدرات وبقتلها ‏يمكنه أن يثبت براءة معاونته "صافى" المتهمة بالاتجار فى الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل ‏عيسى المتهم فى القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون زواج، كما أن "يحيى" محمود حجازى متهم ‏بقتلها بأمر من محمود حميدة الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه الكوكاكين‎.‎

واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل المتدين ودافعه التخلص من عارها بعد حملها ‏دون زواج، بالإضافة إلى "رضا" محمد يحيى الذى كان يحبها ويرغب فى الزواج منها وبمجرد معرفته ‏بعلاقتها الآثمة مع "حسن" تخلص منها‎.‎

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ودخل "ياسين" خالد النبوى فى دائرة الشك على لسان "دنيا" ريهام حجاج، وذلك لوجود تاريخ من الخلافات ‏بينه وبين أخيه "حسن" نبيل عيسى، المتهم فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى فى "سليم" ‏يتهمه بجريمة القتل‎ .‎

وراوغ أيمن سلامة مشاهدى المسلسل وأدخل "دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد حوار دار بينها وبين ‏خالد النبوى قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى وإذا تكلم ‏سيتسبب فى أذى الكثيرين، وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه "دنيا" ‏وكأنها تحمل سرًا قد يكشف الجانى، وبذلك يستمر المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد على فى مراوغة ‏المشاهد وجعله يشك فى كل الشخصيات‎.‎

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة ‏الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎