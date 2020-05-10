شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 16.. ظهور مفاجئ لـ عمرو سعد مع أحمد منسى فى عملية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الحلقة الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، بظهور النجم عمرو سعد مع أحمد منسى - أمير كرارة أثناء إحدى الاستطلاعات على أحد المنازل فى سيناء، وردت معلومات عن أبو صهيب القناص الخطر مختبأ فيه، لتختتم الحلقة على حالة تشويقية، لمعرفة من هو عمرو سعد فى الأحداث.



عمرو سعد

وعلى الجانب الآخر، قبضت أجهزة الأمن على أحد العناصر التكفيرية، كان يسرق إحدى السيارات، لاستخدامها فى التفجيرات، تابعاً لمجموعة أنصار بيت المقدس، ليعلم أبو عبد الله - ضياء عبد الخالق، ليقرر توقف النشاط الجهادى لفترة، ويبلغ قائد العمليات الجهادية فى الوادى الجديد بمزيد من العمليات، لحين هدوء الحالة الأمنية فى سيناء.

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عمرو سعد وأمير كرارة

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.