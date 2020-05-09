يسرا اللوزي توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب ظهورها بملامح مختلفة.

يسرا اللوزي، ردت على تعليق أحد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، والذي جاء فيه: “يسرا اللوزي والله ما عرفتك يا بنتي، سامعة صوتك وأقول مش انتي لا.. حتى انتي لعبتي في وشك!”.

لترد يسرا عليها: “لا ما لعبتش في وشي دي علامات الحمل بس”، حيث تتسعد يسرا اللوزي لاستقبال مولودها الثاني خلال الفترة المقبلة.

الفنانة المصرية، كانت قد حضرت العرض الخاص لفيلم “بعلم الوصول” الشهر الماضي، وكانت ملامح الحمل قد ظهرت عليها بشكل واضح، والتي كان أبرزها زيادة الوزن، لذا حرصت على ارتداء ملابس فضفاضة واسعة.

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وتشارك يسرا اللوزي في فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين، والفنان محمد ممدوح، والفنان محمد لطفي، والفنانة ريم مصطفى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.

وتظهر يسرا اللوزي خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل.

كما تقوم يسرا اللوزي أيضا بتصوير مسلسل «اطمني»، مع الفنان أحمد حاتم، ويتكون من 60 حلقة، ويعرض خارج الموسم الرمضاني.

كما تشارك في مسلسل “بخط الأيد”، مع الفنان أحمد رزق، وسوسن بدر، وعدد من النجوم.