يسرا تدخل المستشفى بعد وفاة ابنها في «خيانة عهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل “خيانة عهد”، للنجمة المصرية يسرا، حيث دخلت يسرا المستشفى بعدما انهارت بسبب وفاة ابنها خالد أنور، وشك خالد سرحان في شقيقته حلا شيحة بأنها السبب في وفاة ابن شقيقته من الأب يسرا، إلا أن حلا أكدت له أنها ليست لها علاقة بالأمر، وأن جومانا مراد التي اتفقت معها لدفع خالد أنور للإدمان لم تشاهده أيضا.

وكانت الأحداث قد كشفت أن خالد أنور “هشام” ابن يسرا، كانت خالته حلا شيحة “فرح” وجومانا مراد “شيرين” وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا على إيقاعه في الإدمان انتقاما من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة “فرح”.

وعندما واجه خالد أنور خالته حلا شيحة وصديقته جومانا مراد بالحقيقة وأثناء معاتبته لهما حدثت مشادة، حيث رفضت حلا شيحة ترك خالد أنور يخرج من فيلا جومانا مراد لأنه سيقوم بفضحها لدى شقيقتها يسرا وستعرف حقيقتها وأنها وراء إدمان ابنها الوحيد وأثناء محاولة حلا منعه تسببت في سقوطة على رأسه ليدخل في حالة نزيف شديد، لتستغل الموقف وتقوم بحقنه بجرعة زائدة من المخدرات ليظهر الأمر وكأنه تعاطي جرعة زائدة، وعلى إثرها سقط ومات.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد”، يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.