لن تصدق كم بلغ سعر إطلالة حسن شاكوش في برنامج «رامز مجنون رسمي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، في شباك رامز جلال، بإحدى حلقات برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة ببداية ساخرة من حسن شاكوش، خاصة من ملابسه، حيث وصف جاكيت شاكوش بأنه يشبه “مفرش السرير”.

وقد تضح أن جاكيت حسن شاكوش يحمل توقيع بيت الأزياء العالمي Versace ويبلغ سعره 2450 دولار أمريكي، وانتعل حذاء رياضي من ماركة PHILIPP PLEIN ويبلغ سعره 1320 دولار.

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وكان حسن شاكوش قد وقع ضحية لرمز جلال، بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج حواري يحمل اسم “كرسي الحقيقة”، مع الفنانة اليمنية أروى.

وعبر حسن شاكوش، عن عشقه لرامز جلال، وذلك بعد رؤيته لبوستر رامز خلال فقرة الصور، ليفاجئ بظهور رامز أمامه من خلف البوستر وسجل موقفًا غريبًا عند رؤيته له حيث استقبله بالضحك.

واعتذر حسن شاكوش، للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على الهواء بسبب أزمة أغنية “بنت الجيران”، وكلمة “حشيش التي استخدمها فيها، والتي سخر رامز منه قائلًا: “انتي بتغني للحشيش”، فرد عليه بقوله إنه اعتذر عنه وغير الكلمة واعتذر مرة أخرى للفنان هاني شاكر على الهواء.

وخلال فقرة الكابوريا طلب رامز من شاكوش الغناء له لكي ينجو من مقلبه، وغني حسن شاكوش أغنية “بنت الجيران”، والتي استبدل كلماتها قائلًا: “عليكم مقالب تخلي العاقل مجنون”، لينهي رامز بها الفقرة بعد إشادته به.