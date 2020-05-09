أول ظهور لياسمين صبري مع أبوهشيمة في شهر العسل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي حُرمت فيه الفنانة المصرية ياسمين صبري من قضاء شهر العسل خارج مصر نتيجة تعطيل السفر على خليفة أزمة كورونا، يحاول زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية تعويض عروسته عن سفر بقضاء اوقات مميزة داخل قصر الزوجية.

أبو هشمية اقام حفل إفطار دعا له مجموعة من أصدقائه وأصدقاء ياسمين المقربين، واختار العروسان أن يشرف على وليمة الإفطار، مطعم «البرنس» الشهير بالقاهرة، وظهرت صبري في صور من أجواء الإفطار في غاية السعادة والإنسجام.

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رجل الأعمال المصري عاد ليدلل زوجته بصورة رومانسية جمعتهما، شاركها مع متابعيه عبر انستجرام، وأكفتى بالتعليق عليها برموز لقلوب، لتنهال التهاني على العروسين بتعليقات دعا فيها أصحابها للثنائي بحياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والسعادة، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة قريباً.

ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، تتألق ياسمين صبري حالياً في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.