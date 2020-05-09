شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى مصيدة شيخ الحارة والجريئة.. غداً والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 يحل المطرب عمر كمال ضيفًا على المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، غدا الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يكشف عمر كمال خلال الحلقة، عن أزمته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، ويرد على الإساءات التي وجهها له خلال حلقته السابقة بـ"شيخ الحارة والجريئة".

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