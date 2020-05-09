شكرا لقرائتكم خبر عن سر حذف فقرة ثعبان رامز مجنون رسمى فى حلقة طارق حامد والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 حذف صناع برنامج "رامز مجنون رسمى" الذى يقدمه الفنان رامز جلال فقرة تهديد الضيف بالثعبان من حلقة أمس، الجمعة، والتى استضاف فيها طارق حامد، لاعب نادى الزمالك.

وكشفت مصادر داخل البرنامج أن السبب الحقيقى وراء حذف فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد خشية أى غضب منه تجاه رامز جلال.

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