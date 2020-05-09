انجى على تثير الجدل حول طلاق أصالة وطارق العريان بعد حلقة شيخ الحارة

السبت 9 مايو 2020

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة المذيعة انجي علي ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي، والتي أذيعت أمس الجمعة على قناة القاهرة والناس الفضائية، ما جعل انجي تتصدر التريند على محرك البحث جوجل.



وخلال الحلقة، تفاجأت انجي علي، بكلام شيخ الحارة بأنها كانت في دبي مع طليقها المخرج طارق العريان، ما تسبب في طلاق الأخير للفنانة أصالة، وقامت الأخيرة بعمل إلغاء متابعة لـ انجي.

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وأجابت انجي علي، على تلك الأقاويل، بأنها لم تكن في دبي مع طارق العريان، على الرغم من حصولها على دعوة لتغطية أحد الإحتفالات هناك، واكتفت بإرسال أحد العاملين في برنامجها لعمل تغطية شاملة للاحتفالية، ومن بينها سجل لقاء مع «العريان».

وقالت انجي علي إنها بالفعل كانت متواجدة مع طارق العريان، في كواليس تصوير كليب «يا مجنون» مع أصالة نصري، الذي تم في إسبانيا، لافتة إلى أنها تطلقت من «العريان» بعدها، ثم تزوج من أصالة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم إن كان هناك حب بينهما وقتها أم لا.

وأضافت انجي، أن طارق العريان أخذ رأيها قبل زواجه من أصالة، مؤكدة أنها تفاجأت بأن أدمن حسابها على انستجرام، أخبرها بأن أصالة قامت بإلغاء متابعتها (انفولو)