هازال كايا أقرب إلى كيفانش تاتليتوغ من بيرين سات.. والنجم يكشف السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ أن تواصله مع معظم أبطال مسلسله الشهير "العشق الممنوع" ما زال متواصلا رغم مرور 10 سنوات على عرض المسلسل الذي حقق آنذاك نجاحا جماهيريا كبيرا في الشرق العربي وتركيا.

وحول علاقته مع بطلة العمل بيرين سات، فقد وصفها سات بالغامضة وقال: "أحترمها جدًا كممثلة وأحب مشاهدتها، تمتلك موهبة جيدة جدًا، لكننا لسنا قريبيْن من بعضنا فشخصيتها غامضة قليلًا، عندما نلتقي نطرح السلام على بعضنا لكن ليس كصديقين مقربين".

وأضاف كيفانش: "ليس عيبا ألا نكون على علاقة إنسانية وطيدة، فنحن نحترم ونقدر بعضا كزملاء، ولست صديقَ جميع النجوم في تركيا".

وبشأن علاقاته مع بقية الأبطال، قال كيفانش: "بيرين سات زميلتي وليست صديقتي، لكن هازال كايا صديقتي وزميلتي أيضًا، أنا أحب هذه الشابة لأنها طيبة وقلبها أبيض وتحب الخير للجميع ودائمًا تسأل عني، أشعر وكأنها أختي الصغيرة".

يشار إلى الفنان التركي دخل إلى المستشفى قبل شهر تقريبا واشتُبه حينها بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الأنباء حينها أشارت إلى أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد اضطره لدخول المستشفى؛ ما جعل زوجته باشاك ديزر تقرر تغيير النظام الغذائي بشكل كامل لكيفانش.

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وفي التفاصيل التي نقلتها صحفٌ تركية، فإن باشاك والتي عادة ما تحرص منذ سنوات على أن تعد الطعام الصحي لها ولزوجها، قررت أن تقوم باعتماد الأطعمة العضوية بشكل كامل في طعام زوجها خصوصا بعدما خرج من المستشفى، إذ أصبح الزوجان يأكلان غذاء ملكات النحل والعسل المحضر من مرتفعات سيواس التركية، نظرًا لأنه يقوي المناعة، والذي يبلغ ثمن الكيلو الواحد منه 7 آلاف ليرة تركية او ما يعادل 1,000 دولار أمريكي.

كما يقومان باستهلاك الخبز المصنوع بشكل كامل من القمح والذي يأتيهما خصيصا من منطقة "جوكتشه ادا" التركية، وشرب الشاي العضوي بالكامل.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل إن الزوجين يستخدمان منتجات التنظيف من ماركة شهيرة بتصنيعها لهذه المنتجات عضوياً، ويقومان بشراء كل ذلك عبر الإنترنت.

وكانت باشاك قد نشرت صورةً عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، تظهر فيها بعض منتجات الفواكه العضوية والتي تصلها من إحدى المزارع المختصة بذلك.