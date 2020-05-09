عمر كمال يرد على «شاكوش» في «شيخ الحارة والجريئة» الأحد

يحل المطرب الشعبي عمر كمال ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، غدًا الأحد، في برنامجها «شيخ الحارة والجريئة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

ومن المقرر أن يكشف «كمال» خلال الحلقة عن أزمته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، ويرد على تصريحاته خلال حلقته السابقة بنفس البرنامج، كما يكشف علاقته بالفنان محمد فؤاد، والفنان تامر حسني وأسرار إنسانية من حياته خلال الحلقة.

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