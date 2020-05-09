عمر كمال يرد على «شاكوش» في «شيخ الحارة والجريئة» الأحد

يحل المطرب الشعبي عمر كمال ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، غدًا الأحد، في برنامجها «شيخ الحارة والجريئة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».
ومن المقرر أن يكشف «كمال» خلال الحلقة عن أزمته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، ويرد على تصريحاته خلال حلقته السابقة بنفس البرنامج، كما يكشف علاقته بالفنان محمد فؤاد، والفنان تامر حسني وأسرار إنسانية من حياته خلال الحلقة.
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