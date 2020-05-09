باسكال مشعلاني تطرح فرصة نرجع بالتعاون مع إيساف

القاهرة – لايف ستايل
طرحت الفنانة باسكال مشعلاني أحدث كليباتها فرصة نرجع، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب فرصة نرجع من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، وشاركها في الغناء الفنان إيساف.
يذكر أن الفنانة باسكال مشعلاني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان جايي صلي بمحبستك، وهو من إخراج بول عقيقي، والأغنية من كلمات مارينا مرعب، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنان إيساف طرح مؤخرًا كليب بعنوان الحقيقة، وهو من إخراج مصطفي عامر، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع أحمد عبد السلام، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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