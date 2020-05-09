شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى: لجأت لـ"علم نفس الإرهاب" لتجسيد شخصية عمر رفاعى فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفنان الشاب أحمد الرافعي نجاحا ملحوظا خلال مشاركته في مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، إذ يجسد دور عمر رفاعي لاقى إشادة الجمهور عى السوشيال ميديا منذ أول ظهور له فى الحلقة 15 من المسلسل.

وقال الرافعي في تصريح لـ"الخليج 365": "إن شخصية عمر رفاعى مركبة وصعبة، وعندما رشحني لها زميلي محمد نبيل منيب للمخرج بيتر ميمي، ودعم هذا الترشيح صديقي عابد عناني الذي يجسد دور عماد عبد الحميد، بدأت في دراسة الشخصية وتفكيك أبعادها النفسية، فشخصية عمر الداخلية تعتمد على جزأين أساسيين ولحسن حظي أنني قد قمت بدراسة تلك الأجزاء من خلال حصولي على دبلومة الدراسات الإسلامية بعدما أنهيت دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

وأضاف الرافعى: "تعاملت من خلال تلك الدراسة مع العلوم الشرعية والأدبيات والكتابات التي تخص جماعات الخوارج، كما تعاملت مع التأسيس الفكري لتلك الجماعات والذي كان عمر أحد قيادته، هذا بالإضافة لتقديم العديد من الأعمال المسرحية سواء على مستوى التمثيل او الإخراج، تناقش تلك القضايا، فكل هذا جعلني على علم كبير بعلم نفس الإرهاب".

وأكد الرافعى: "أما الجزء الخاص بعمر نفسه فكونه ابن رفاعي سرور أحد أهم رموز السلفية جعله الوريث الوحيد لهذا الفكر وكان مكونا أساسيا في شخصية عمر، فرفاعى سرور له العديد من المؤلفات التي بحثت عنها بالتأكيد لتفيدني في تجسيد الشخصية، هذا بالإضافة لكون رفاعى منظّر التيار القطبي هذا أيضا ما جعلني أتعرض لكتابات سيد قطب".

وقال الرافعى: "كما أنني حصلت على الكثير من المعلومات من خلال صفحات أخوة عمر رفاعي، الذين شنوا هجوما عليّ بعد عرض الحلقة، وشخصية عمر هي شخصية مرحة تمتاز بخفة الظل وهذا كان يميزه، ولكنني ضفت بعض التفاصيل بالاتفاق مع المخرج بيتر ميمي الذي كان معينا لي ووفر لي مساحة من الإبداع، فمثلا أضفت تفصيلة وجود سواك دائما بجواره، وكذلك وجود التمر الذي يستخدمه كمكافأة لرجاله الذين يتدربون على يديه، حيث يعاملهم كأنهم كلاب يرودهم".

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وأضاف الرافعي: "كنت أتوقع ذلك النجاح بسبب ظني في ربي، ولأننا جميعا نعمل في ظل كرامة ولي يدعي أحمد المنسي، لذلك نجح هذا المسلسل ولكن النجاح قد فاق الخيال".