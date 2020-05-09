شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سعد يغنى "مكتوب على قلبى" ضمن الحلقة 16 فى مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب أحمد سعد فى الحلقة السادسة عشر من مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، أغنيته الرابعة ضمن الأحداث والتى تحمل اسم "مكتوب على قلبي"، وهى من كلمات محمد سامى، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.