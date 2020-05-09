شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار الحلقة 16.. تفجير مديرية الأمن بالدقهلية ومنسى يصيب القناص "أبو صهيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة بالإعلان عن تفجير مديرية الأمن بمدينة الدقهلية، وإعلان أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث الأليم، الذى راح ضحيته أكثر من 20 شخصاً.

وعلى الجانب الآخر، ما زال الرائد أركان حرب أحمد منسى ورجاله البواسل يراقبون القناص "أبو صهيب"، حيث يختبئون أعلى سطح عمارة فى جنوب سيناء، ويرصدون التحركات الغريبة من المارة والذين يستقلون سيارات غريبة، وخلال مراقبة منسى ورجاله للقناص الخطر، ظهر الأخير وهو يستعد لقتل أحد الجنود من أعلى دبابة، واستعد منسى وضربه طلقة فى كتفه، ثم ركض ليلحق به، ولم يجده فى مفاجأة كبيرة، حيث اختفى أبو صهيب فى لمح البصر.

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ليعلم منسى بعد ذلك من خلال التحريات أن هناك رجلاً ومعه طبيب، يترددون على أحد المنازل، والشك يحوم حولهما، حيث وجد منسى أن الطبيب يعالج القناص من إصابته.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.