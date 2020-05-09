شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش" الحلقة 16.. أفراد العصابة يقسمون أموال نجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "بـ 100 وش"، بنجاح " فتحى" مصطفى درويش باسترجاع أموال نجلاء "دنيا ماهر" من أموال الموظف المرتشى الذى أخذ نصيبها من عملية نصب "عم غزال"، وبعد عودة فتحى بالأموال ترتسم السعادة على وجهها بعد فترة من الحزن والاكتئاب، ولكن فرحتها لم تدم طويلا ليصلها مكالمة من ظابط شرطة يبلغها بضرورة الذهاب إلى القسم للتحقيق معها لشك أقارب "عم غزال" فيها وأنها من سرقت الأموال.

وفى المشهد الثانى يبلغ كل من عمر "آسر ياسين" وسكر " نيللى كريم " بأنهما يريدان أخذ أموالها لبدء عملية نصب جديدة والحصول على ضعف الأموال، ولكن عند ذهاب نجلاء إلى القسم يقوم أفراد العصابة بتقسيم أموالها على أنفسهم.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.