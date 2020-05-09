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مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 16.. يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. اعرف الحكاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بتهديد جومانا مراد بالسكين، حيث وضعته على رقبتها، لأنها تشك فى أنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت فر طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها ويستر عليها، لكنه تراجع بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان له، وهو ما تسبب في طرد جومانا من منزل أبيها بعدما وضعتهم في حرج أمام أهل منطقتها لأنه كان دائم الدخول والخروج عليها بالمنزل.

 

ويبدو أن جومانا أخبرت يسرا بمزيد من التفاصيل حول علاقتها بحلا شيحة، خاصة أن يسرا نظراتها تغيرت لحلا شيحة شقيقتها وطلبت منها ومن سلوى عثمان تركها والذهاب لمنازلهما.

 

وشهدت الحلقة انهيار حلا شيحة وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تعيش فيه لتسببها في قتل خالد أنور ابن شقيقتها الكبرى يسرا، وقامت بطرد زوجها من المنزل.

 

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

 

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

 

 

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