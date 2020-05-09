شكرا لقرائتكم خبر عن نفس السلسلة.. هكذا عبر بن إفليك وآنا دي ارماس عن علاقتهما القوية وحبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم بن إفليك وصديقته الكوبية آنا دي ارماس يعيشان أفضل أوقاتهما حالياً، وذلك بسبب حالة الحب الكبيرة الذى يتمتع بها كلاهما في الوقت الحالي، حيث يعيش الثنائي معاً ودوماً ما يلتقط مصورو الباباراتزى صورا لهما في أكثر من مناسبة.

بن إفيلك وآنا دي ارماس ظهرا مؤخراً أثناء مرورهما في أحد الشوارع وهما يرتديا نفس السلسلة التي تكمل كلاً منهما الأخرى، حيث اختارا ارتداءها تعبيراً من الثنائي عن حالة الحب التى يعيشانها حالياً معاً.



بن افليك وانا دي ارماس

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جدير بالذكر أن فارق السن بين الثنائي يصل لـ 16 عاما، وقد نشر موقع ديلى ميل فيديو قصيرا سلط الضوء خلاله على الثنائى بن افليك وانا دى ارماس في الفترة الأخيرة، وذلك أثناء تجولهما أمام منزلهما حسبما أكد التقرير، الذى أضاف بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.



بن افليك وانا دي ارماس

جدير بالذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، لكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.