شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 16.. "هاسقف لك" مشاجرة محمد رمضان مع سجناء حاولوا مضايقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، نشوب مشادات بين "عبير" رحاب الجمل" وشقيقتها "نورا" ريم سامى، بسبب الكراهية التي تحملها الأولى للأخيرة، لينتقل المشهد لـ "نجية" أحلام الجريتلى، أثناء حديثها عن خوفها من مقابلة ربنا بعد أن تسترت على أفعال أولادها أثناء نظراتها لصورة زوجها الراحل "حامد البرنس" عبد العزيز مخيون، والد "رضوان" محمد رمضان، وفتحى" أحمد زاهر.

وانتقل المشهد التالى لـ "شيماء" دنيا عبد العزيز التى ذهبت إلى "رأفت" أحمد فهيم لسؤاله على منزل زوجة زوجها "فتحى" والتي تقصد بها "فدوى" روجينا، ولكنه رفض أن يخبرها بأى معلومات حتى لا يضع نفسه في مشاكل مع "فتحى".

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واستكملت الحلقة بمشهد لـ "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات، ومحاولة بعض السجناء مضايقته بسبب مهارته في إنجاز العمل بشكل سريع ما تسبب لهم من مضايقات من أمن السجن، ولكن ظل صامتا ولم يتحدث نهائيا.

"أنا اللى هاسقف لك" هذه المقولة ظهرت في برومو مسلسل "البرنس"، وهو المشهد الذى اختتم به الحلقة اليوم بعد أن تناول المشهد الأخير من الحلقة مضايقة نفس السجناء لـ"حمادة" محمد مهران والذى يجسد دور شقيق "علا" نور اللبنانية، ليتدخل "رضوان" وبعد تفكيرهم في الاعتداء عليه، قام "رضوان بضربة البداية لتختتم الحلقة لتشويق المشاهدين فيما سيحدث في الحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.