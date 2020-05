شكرا لقرائتكم خبر عن مارشميلو فى أحدث ظهور افتراضي بعد أغنيته مع هالزي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدي جي العالمي "مارشميلو" متابعيه بأحدث فيديو افتراضي له، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يستقبل مركبة فضائية ويهبط على الأرض ويهدي "وردة" ومن ثم يعاود مرة آخري للمركبة الفضائية التي تعود.

وطرح النجم مارشميلو والنجمة هالزي، منذ أيام، ديو غنائي بعنوان Be Kind ، وهي الأغنية التي تقول كلماتها: “ I don’t know why you hide from the one / And close your eyes to the one / Mess up and lie to the one that you love / When you know you can cry to the one / Always confide in the one / You can be kind to the one that you love”.



كريستوفر كومستوك، والمعروف باسم مارشميلو، ولد فى 19 مايو 1992، هو منتج موسيقى إلكترونية أمريكى ولاعب "دى جى"، وكان قد تعاون مع عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى"، والأغنية التى نفذت بالتعاون بين الهضبة ومارشميلو هى أغنية "باين حبيت"، وكانت كلمات الأغنية تقول "باين حبيت أيوه أنا حبيت حبيت الدنيا اللى بتضحكلى معاك على طول.. باين حبيت أيوه أنا حبيت وبشوف فى عينيك الفرحة اللى تخلينى بقول".