شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب أحمر.. ياسمين صبرى تنشر صورة جديدة مع أحمد أبو هشيمة وسط الورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة باسمين صبري، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة داخل منزلهما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت النجمة ياسمين صبري، في الصورة التي نشرتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط الورود، وسرعان ما لقيت الصورة إعجاب الكثيرين وحصدت الآلاف من التعليقات المهنئة للزوجين على زواجهما الذي حدث منذ أسابيع قليلة في أجواء عائلية.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد نشر صورة مماثلة لجلسة التصوير التي نشرتها "ياسمين" أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، واكتفي بوضع "قلبين" على الصورة.

Advertisements



ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ياسمين صبرى تعيش حالة من السعادة، بعد نجاح مسلسلها "فرصة تانية" وإشادة الجمهور به، وبأدائها وأداء الفنانين أحمد مجدى وآيتن عامر.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



