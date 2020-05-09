فيديو.. خالد النبوى يفك لغز "السكين" فى "لما كنا صغيرين"‏

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استكشف "ياسين" خالد النبوى، أن أخيه حسن "نبيل عيسى" المتهم فى قتل "نهى" ويسعى بكل جهده لإثبات براءته، أن أخيه أمسك سكينًا وعليه بصماته والقاتل استغل تلك السكين من أجل الأيقاع بـ"حسن" ليأخذنا المؤلف أيمن سلامة فى خط جديد من الأحداث ستكشف تباعا، ونقترب من معرفة القاتل.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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