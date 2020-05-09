شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد النبوى يفك لغز "السكين" فى "لما كنا صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏ما زالت أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد ‏النبوى، تتكشف تباعًا، وأهم تلك الأحداث لغز مقتل "نهى" نسرين أمين، وهو ‏الخط الرئيسي للأحداث، وفى أهم مشاهد المسلسل، وضع "ياسين" يده على ‏خيط ربما يوصله للقاتل، حين كان يتناول العشاء مع أمه ويمسك بيده سكين، ‏فجاء فى خاطره كيف حدثت الجريمة.‏

استكشف "ياسين" خالد النبوى، أن أخيه حسن "نبيل عيسى" المتهم فى قتل ‏‏"نهى" ويسعى بكل جهده لإثبات براءته، أن أخيه أمسك سكينًا وعليه بصماته ‏والقاتل استغل تلك السكين من أجل الأيقاع بـ"حسن" ليأخذنا المؤلف أيمن ‏سلامة فى خط جديد من الأحداث ستكشف تباعا، ونقترب من معرفة القاتل.

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، ‏وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 ‏مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو ‏تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎‏.‏