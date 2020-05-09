فيديو| صبري فواز: "لا أحب محمد صبحي فنيا ولا شخصيا.. واحترمه كمخرج مسرح كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حل الفنان صبري فواز ضيفا على برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس.

وحكى فواز عن موقف جمعه بسيدة من جمهوره، قال: "طبيعي فنان معروف، ولما يكون في مكان الناس بتبص عليه، لكن الموقف ده مختلف، عشان البنت قالت للمدام ده فنان يعني بتاعنا كلنا، هي جملة حقيقية، أنا اتكسفت بس حبيت الجملة، لما حد يمدح فيك، أكيد تتبسط".

وعن سبب رفضه العمل مع الفنان محمد صبحي، قال:"أنا قلت فنان كويس، لكن مش بحبه على المستويين الشخصي والفني، ولا اتعاملنا، لكن مش بحب النوع ده، شفت شغله وتصرفات خلتني لا أحبه ولا أحب طريقة الشغل معاه، هو حر، أحترمه كمخرج مسرح كبير، وممثل كويس".