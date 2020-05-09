الحكم على محمد رمضان بالسجن 7 سنوات .. أبرز أحداث الحلقة 16 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بمشهد مرافعة النيابة داخل المحكمة لاصدار الحكم على محمد رمضان (رضوان البرنس).

وتتابع الحلقة بإصدار المحمة حكم بالحبس7 سنوات ل (رضوان البرنس)، وترحيله الى السجن.

وتتوالى الأحداث بإستكمال أحمد زاهر (فتحي) وأشقائه إدوارد (عبد المحسن)، محمد علاء (ياسر)، وزوج شقيقته أحمد فهيم (رأفت)، باقى خطتهم بعد أن قرر (فتحى) أن يبحث عن (مريم) إبنة (رضوان البرنس) دون توضيح ما سيفعله، وذلك بعد إخفائها من قبل جدها، بعد إتصال (رضوان) له من داخل محبسه ليوصيه عليها ان لا يسلمها ليد أشقائه.

وتستكمل الحلقة بقيام مشادات بين رحاب الجمل (عبير) وشقيقتها ريم سامى (نورا)، بسبب الكراهية

التي تحملها الأولى للأخيرة.

وتشهد الحلقة حديث أحلام الجريتلى (نجية) مع صورة زوجها الراحل عبد العزيز مخيون (حامد)، عن مخاوفها من مقابلة ربنا بعد أن تسترت على جرائم أولادها التي فعلوها في (رضوان البرنس).

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وتستكمل الحلقة بظهور (رضوان البرنس) من داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات، ومحاولة بعض السجناء مضايقته بسبب مهارته في إنجاز العمل بشكل سريع مما تسبب لهم من مضايقات من أمن السجن، ولكن (رضوان) يظل صامتاً كما كان حاله في محبس قسم الشرطة.

وتنتهي أحداث الحلقة بمضايقة نفس السجناء لـ محمد

مهران (حمادة)، شقيق نور اللبنانية (علا)، وبمجرد مشاهدته للموقف يتدخل (رضوان) وبعد تفكيرهم في الاعتداء عليه، يقوم (رضوان) بضربة البداية.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.