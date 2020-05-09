بعد 15 حلقة .. الإرث يدفع أشقاء محمد رمضان بالتخلص منه

بعد عرض خمسة عشر حلقة، حقق المسلسل الرمضاني "البرنس" للفنان محمد رمضان، نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث نجح في جذب الجمهور إليه بعد عرض 15 حلقة .

وبدأ العمل يأخذ شكلاً تصاعدياً وإثارة لأحداثه الدرامية بين الأشقاء، بعد وفاة الأب "حامد"، الذي جسده الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، حول الورث الذي كتبه لنجله محمد رمضان (رضوان البرنس).

بدأت الأحداث بظهور محمد رمضان (رضوان الرنس) عامل سمكره ودوكو سيارات في ورشة والده عبد العزيز مخيون، الحج (حامد)، وبسبب قربه من والده تُخلق غيره وحقد في نفوس أخواته بسبب حب والده له، وبعد وفاة والدهم تقوم العديد من المشاكل بسبب الإرث، بعد ان علم أشقائه من أم ثانية بإن والدهم ترك كل ثروته لابن من أبنائه وهو (رضوان).

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وخلال الحلقات تنشب صراعات بين الاشقاء، حيث يقوم أحد الاشقاء وهو أحمد زاهر (فتحي) بإفتعال خطة لقتل رضوان البرنس وزوجته نجلاء بدر (لبنى) وأولاده، بمشاركة أشقائه وهم (عبد المحسن) ويجسده إدوارد، أحمد زاهر (فتحي)، ومحمد علاء (ياسر) ، و ريم سامي (نورا) و(عادل) أحمد داش و(رأفت) أحمد فهيم.

وتوالت أحداث الحلقات بمقتل زوجة رضوان البرنس وإبنه بعد تخطيط أشقاءه لهذا الحادث، ولكن لم يتوقفوا عند ذلك، فتشهد الحلقات ظلم كبير من قبل أشقاء رضوان بعد وفاة زوجته وإبنه.

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وتابعت الأحداث بعد فشلهم في التخلص من (رضوان) يلفقون له قضية سرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بعد إعترافهم خلال تسجيل صوتي بأنهن هم من

قاموا بتدبير حادث مقتل (لبنى) زوجة (رضوان)، حيث قام (عادل) أحمد داش و (نورا) ريم سامي، بوضع هاتف محمول في مكان غير مرئي أثناء تجمع أشقائهم واعترافهم بان خططهم في التخلص من رضوان لم تنجح.

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وإستكملت الحلقات بإطلاق سراح ريم سامي (نورا) وأحمد داش (عادل)، بعد خطفهم من قبل اشقائهم، وحبسهم في غرفة بمنزل روجينا (فدوة)، وذلك بعد تهديدهم بعدم الإفصاح عن ما فعلوه في زوجة رضوان وإبنه.

وشهدت الحلقات القبض على محمد رمضان (رضوان البرنس)، بعد تفتيش شقته من قبل الشرطة، حيث يكتشفون مبلغ مالي كبير بجانب سلاح في فرن البتاجاز، وخلال تحقيق النيابة يُتهم (رضوان) بالسرقة تحت تهديد السلاح.

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وتوالت الأحداث بإتصال (رضوان) بوالد زوجته نجلاء بدر (لبنى) ليكلفه بعدم رؤية أشقاءه لإبنته مريم، وبالفعل يذهب محمد علاء (ياسر) بصحبة شقيقته رحاب الجمل (عبير) إلى منزل والد لبنى لكي يتمكنوا من أخذ مريم لتخلصوا منها مثل ما تخلصوا من والدتها و شقيقها، ولكن جدها يخبئها وينكر تواجدها في البيت.

وبعد القبض على رضوان، يقوم (فتحي) بوضع يده على ورشة (رضوان البرنس) أمام أعين أهل المنطقة، و زيارة روجينا (المعلمة فدوة) لزوجة (فتحي) الأولى دنيا عبد العزيز (شيماء) وتخبرها بأنها ضرتها، ولكن

شيماء تكشف لها بأنها ليس لديها اولاد من فتحي، مما أثار غضب المعلمة فدوة حيث طلبت من فتحي ان يذهبا للطبيب لمعرفة من المتسبب في تأخر الإنجاب، وبالفعل يذهب معها.

كما شهدت الأحداث، ظهور التقارير الطبية والتي تفيد بأن روجينا (المعلمة فدوة) لديها مشاكل تمنعها من الانجاب، الأمر الذي جعلها تنهار من البكاء، وإستكملت الحلقة بظهور (فتحي) وهو يرشي الدكتور بعد تزويرة في التقرير الطبي لعدم إكتشاف فدوة حقيقة إصابة فتحي بعقم، يتسبب في عدم الإنجاب.

وفي سياق أخر، بدأت خطة رضوان و وصية والده، تتحقق بعد زيارة أحمد داش (عادل) لشقيقه محمد رمضان (رضوان البرنس) في محبسه بقسم الشرطة.

وخلال زيارته يعترف لشقيقه (رضوان) بأنه شهد زوراً هو وشقيقته ريم سامي (نورا)، بسبب تهديد أحمد زاهر (فتحي) لهما.

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ويتابع حديثه بوعد لشقيقه (رضوان) خلال زيارته له، بأنه على استعداد أن يعترف بالحقيقة للنيابة مقابل أن يسامحه، ولكن (رضوان) يطلب منه أن يقلع عن تعاطى المخدرات، ويرجع كما كان من قبل إدمان المخدرات، وأن يهتم بشقيقته (نورا) ولا يسمح لأى شخص بأن يأذيها او يقترب منها حتى لو اشقاءه.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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