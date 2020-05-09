بعد 15 حلقة.. الإنتقام يخرج عن سيطرة حلا شيحا وينتقل ليسرا في خيانة عهد

بعد مرور أسبوعين من عرض المسلسل الرمضاني "خيانة عهد" تتجدد أحداثه بشكل غير متوقع للمشاهد مع أبطاله "يسرا، حلا شيحا" خالد أنور، خالد سرحان"، ومستمر في عرض نتيجة الانتقام ونهاياته السيئة على أصحابه.

أخذت الأحداث طريق سلبي مع عهد (يسرا) بعد تسبب أشقائها مروان وفرح (خالد سرحان، حلا شيحا) في إدمان إبنها الوحيد مروان (خالد أنور) من أجل الإنتقام منها،

ساعدت عهد ابنها هشام على التخلص من المخدرات بإدخاله مصحة لعلاج الإدمان، وبعد فترة علاج عاد لمنزله ولتدبيرات فرح ومروان لإيقاعه في الإدمان مرة أخرى.

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ويقوم مروان بهدم الحياة المهنية لـ عهد وذلك بتهمة التهرب الضريبي والذي تسبب في وقف عملها داخل المصنع التي تمتلكه بجانب سحب التوكيل الأجنبي للمصنع بعد معرفتهم بقضية التهرب الضريبي.

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تستمر سارة (هاني مهنى) بمحاولة التقرب إلى هشام بسبب حبها له، وتحاول حمايته من شيرين (جومانا مراد) و فرح (حلا شيحا) ، ويفاجىء هشام صدفةً أنها تراقب أنشطته على هاتفه المحمول، فيغضب منها ومن والدته لأنه

توقع انها من ساعدتها على ذلك ويترك لها المنزل ويبلغها بأنه ذاهب إلى خالته فرح.

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تذهب فرح إلى شيرين لاستكمال خطتها الشيطانية ضد هشام والإتفاق على اعطاءه جرعة مكثفة من المخدرات ليعود أسوأ بعد شفاءه من المخدرات.

يقوم هشام بتغيير مساره ويذهب إلى شيرين أولاً ليتأكد من حديث سارة عن اتفاق فرح وشيرين عليه، ليفاجىء بوجود خالته هناك، فأخذ يهددها بإخبار والدته عهد بكل شيء، حاولت فرح تمنعه من الذهاب وتدفعه بقوه لترتطم رأسه بالأرض وتسبب في وفاته، ولتبعد عنها شبهة قتله اعطته جرعة من المخدرات ليتبين انه توفى نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

نستكمل في النصف الآخر من المسلسل حياة يسرا بعد موت ابنها هشام وعدم استطاعتها الحفاظ عليه، وماهو رد فعلها بعد معرفة كل المخططات الإجرامية لأشقائها تجاهه بالإضافة إلى مقتله.. وكيف ستستطيع الإلمام بكل جوانب الجريمة والانتقام منهم؟

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أخذ المسلسل الإطار الإنتقامي، بين اشقاء البيت الواحد نتيجة لمشاكل اسرية قديمة يتولد من خلالها روح الكره والحقد وينتهي بهم الإنتقام من شقيقتهم الكبرى.

يأخذ المسلسل عدد من الأشكال الإنتقامية المؤذية من خلال أبطال المسلسل "يسرا، حلا شيحا، خالد سرحان، خالد أنور"، بالإضافة إلى كوابيس "يسرا" وحبها لقراءة الفنجان والأخذ بتحذيراته.

حيث يعمل "حلا شيحا، خالد سرحان" على الثأر من يسرا في نجلها الوحيد "خالد أنور" والعمل على هدم حياتها العملية والأسرية، انتقاماً لما حدث لأشقائها في طفولتهما .

"يسرا" التي تمثل الأخت الكبرى للعائبلة وتعمل على لم شمل اسرتها، وتمدهم بالمال وقت احتياجهم له، وبالرغم من ذلك يعملونعلى هدمها ، وتدمير حياة إبنها .

دخل الشقيقان على منزلها بخطط تدميرية ناحية منزل "يسرا" بداية من ابنها "خالد أنور من باب المخدرات، وتستغل شقيقتها مهنتها الطبية لوضعها له من ناحية علاجية دون ان يشك بها أحد، بينما يعمل أخيها على الوقوع بحياتها المهنية من خلال مصنع الملابس التي تديره، ليوقعها في خسائر لاحصر لها.

المسلسل يعكس واقعاً مريراً لمشاعر الكره والغدر والخيانة من أقرب الأشخاص إليك، دونأخذ الإحتياطات والحذر ، والتعامل بحسن نية وطيب قلب دون تخوين منهم باعتبارهم أشقائها.

يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل إجتماعية وأسرية.