فيديو .. انهيار ريهام عبد الغفور في رامز مجنون رسمي

حلت النجمة ريهام عبد الغفور ضيفة الحلقة السادسة عشرة من برنامج رامز مجنون رسمي، وخلال الحلقة تم خداعها وإقناعها بأنها تصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم تجلس ريهام على كرسي وتسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وبعد ذلك تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم رامز جلال، والذي يخترق الصورة لتتفاجأ ريهام به، ثم يطالبها رامز بالخضوع

للمقلب التي تتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمرها المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ثم يأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهددها بوضع زواحف به فتترجاه بأن يتوقف لخوفها منه، وتبدأ ريهام بالبكاء والصراخ والغضب العارم فيطالب رامز بإخراجها ويحاول تهدئتها قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من المقلب، وبعد ذلك تسقط

في حفرة من الماء حتي يعلن انتهاء المقلب.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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