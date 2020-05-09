ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشادوا بجمالها.

ووجّهت صفاء رسالة من خلال الصورة قائلة: "أنا امرأة لا أنحني إلا في صلاتي...و لا أصمت إلا عندما ينعدم كلامي...و لكن إحذر عندما ابدأ في إنفعلاتي فلا يهمني شيء سوا أن أنهي مأساتي".

الجدير ذكره ان صفاء كشفت لموقع الفن مؤخرا أنها تحضر مسلسلي "حرملك2" و"مقابلة مع السيد آدم" في الدراما السورية، كما تحضر في الدراما المصرية ثلاثة أعمال هي "البرنس" و"الفتوة" و"100 وش"، إضافة إلى المسلسل العربي المشترك "أولاد آدم" والبدوي "رياح السموم" والخليجي "شغف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان: "لا أنحني إلا في صلاتي"..وتحذّر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.