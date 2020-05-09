خاص الفن- أحمد فهمي يسجل أول أغنية راب له في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان المصري ​أحمد فهمي​ من تسجيل أول أغنية راب في مشواره الغنائي، اذ يتواجد فهمي حاليا في بيروت وكتب كلمات الأغنية لنفسه وقام بتسجيلها ليقوم بطرحها في ​عيد الفطر المبارك​ تعويضا عن غيابه الغنائي خاصة وأنه مشغول بأكثر من مشروع فني.

ويواصل فهمي حاليا تصوير برنامجه الجديد سهرانين والذي يشارك من خلاله مع الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وكان فهمي ضمن المصريين المتواجدين في بيروت قبل اغلاق المطارات، اذ لم يتمكن من الحضور لمصر وهو ما جعله يستغل الفرصة في انجاز العديد من المشاريع الفنية وهو في لبنان.

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