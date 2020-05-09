سعد لمجرد يواجه فيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ صورة له من احد شوارع باريس، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سعد في الصورة واضعا القناع الطبي ويتجول من خلال "السكوتر"، حرصا منه على اتباع الإجراءات الطبية اللازمة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

واشار لمجرد الى ان الشوارع فارغة من الناس، داعيا الجمهور الإعتناء بأنفسهم والبقاء آمنين.

وكان طرح سعد لمجرد برفقة الفنان محمد رضا مؤخرا دعاء لمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان "باب الرجاء" وذلك عبر "يوتيوب" من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي، تصميم فيديو عماد أزويات.

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