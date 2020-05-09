خاص الفن- محمد رمضان من الجونة للساحل..وهذا ما يحضر له

ميرنا وليد - بيروت - يقضي الفنان المصري ​محمد رمضان​ اجازته مع أسرته، اذ عاد من الجونة وقضى في الساحل الشمالي أيام ثم عاد إلى القاهرة مرة أخرى ، ليتابع ردود فعل مسلسله الجديد "البرنس" والمعروض ضمن السباق الرمضاني.

محمد رمضان من جانب آخر مشغول حاليا بالتحضير لأغنية جديدة سيطلقها في عيد الفطر المبارك حيث لا يزال في مرحلة الاختيار ولم يستقر على اغنية محددة فهو يرغب في العثور على اغنية تحمل مفاجأة وتجديد.

وبعد رمضان سيبدأ رمضان في التخطيط لأعماله السينمائية المقبلة حيث سيتم استئناف التصوير وعودة الحياة بشكل طبيعي بعد ايقاف التصوير بسبب كورونا.

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