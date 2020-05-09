هايلي بالدوين تشعر بأنها أقل من أي امرأة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء الأميركية ​هايلي بالدوين​ لوسائل اعلام عالمية عن أن الحديث والتدقيق المستمر في زواجها من النجم العالمي ​جاستن بيبر​، جعلها تشعر بأنها أقل من أي امرأة، وقد شكّل هذا التصريح جدلا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره ان هايلي بالدوين كانت قد نشرت مؤخرا صورة جديدة لها على صفحتها على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت هايلي فيها وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم جاستين بيبر، وعلّقت العارضة البالغة من العمر 22 عاماً على الصورة عبر صفحتها :"شاكرة على حب حياتي".

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