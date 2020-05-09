هذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لـ داليدا خليل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ صورة لها كشفت من خلالها عن النجاح الحقيقي بالنسبة اليها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت داليدا على الصورة قائلة: "النجاح ليس كثرة التصفيق من الجمهور، وليس في كثرة المتابعين ، النجاح الحقيقي أن يعلم الله سبحانه أنك إنما تريد رضاه وتطلب مرضاته".

وكانت قد عبّرت داليدا خليل عن سعادتها الكبيرة بسبب تلقيها اصداء ايجابية على العرض الثاني من مسلسلها "سر".

وكتبت داليدا على حسابها الخاص: "مبسوطة بالاصداء الايجابية من العرض التاني من مسلسل سر على LBCI وفخورة بتفاعل الكبير منكن الحمدالله عكل شي".

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