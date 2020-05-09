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ومن الواضح أن الصورة التقطت من المنزل. واللافت في الأمر أن يارا لم تضع “ميك أب” على وجهها وظهرت في مظهر عفوي جداً.
واختارت يارا أن ترفق الصورة بدعاء رمضاني، وكتبت، “رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً… وَلِكُلّ مَهموم راحة… وَلِكُلّ حَزين سَعادة…ولِكُلّ داعٍ إِجابة… وَلِكُلّ مَريض شفاءً يا ربّ”.
ويحل شهر رمضان المبارك هذا العام في حين الكرة الأرضية تترقب تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة يارا تخطف الأنظار بصورة جديدة وحجاب أبيض اللون… ودعاء رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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